Об этом сказал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

Важно Денис Шмыгаль рассказал, зачем будут раздавать 1 000 гривен полностью вакцинированным украинцам

Он отметил, что сейчас Кабмин вместе с парламентом разрабатывает механизм реализации проекта, который уже успели назвать "тысячей Зеленского".

Мы совместно с народными депутатами нарабатываем механизм реализации этого решения. Чтобы все вакцинированные украинцы воспользовались программой. Она начнет действовать 19 декабря. Поэтому призываю каждого не ждать последнего дня, а уже регистрироваться на портале или в приложении Дия,

– добавил Шмыгаль.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя для прививки второй дозой вакцины против COVID-19. Следовательно, эти люди не имеют полноценной защиты против коронавируса.

Обратите внимание! По тысяче гривен смогут получить только те граждане, которые полностью иммунизированы против COVID-19.

Власть поощряет украинцев вакцинироваться

Владимир Зеленский анонсировал, что украинцам, которые получили 2 дозы прививки от коронавируса, выплатят 1 тысячу гривен. Эти деньги можно будет получить через Дию. За них люди смогут:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр;

купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа - или железнодорожные перевозки.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривен осуществляться в виде ваучеров, сертификатов либо депозитов всем гражданам, которые прошли полный курс прививок против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после.

Интересно! Никифоров также заверил, что процесс получения денег теми, у кого есть Дия, и теми, у кого нет, будет отличаться, но ни о ком не забудут.

Премьер-министр заявил, что профинансируют проект сами же украинцы, которые платят налоги.