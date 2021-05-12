Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дия", будут вакцинироваться на выходных. Такую инициативу поддержали на совещании с президентом Украины 11 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он пояснил, что украинцы могут получить приглашение в кабинеты прививок в ближайшее время. Важно Нарушители должны ответить, – Ляшко возмутился из-за вакцинации вне очереди Новость дополняется ...