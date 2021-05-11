За время пандемии коронавируса статус безработного получил 1 миллион украинцев. В то же время трудоустроились за год 665 тысяч человек.

Детали от Шмыгаля

По состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного получила 401 тысяча человек. Об этом премьер-министр заявил в интервью.

Важно На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных

Ориентировочно 500 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря:

поддержке бизнеса,

программе "5 – 7 – 9",

выплатам по 8 тысяч гривен ФЛП,

выплатам для предприятий на возмещение двух третей заработной платы.

Были косвенные рычаги экономического воздействия, когда мы выделяли средства, например, на инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, более 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства. Это также дает свой мультипликативный эффект,

– рассказал чиновник.

Он объяснил, что эти вложения в инфраструктуру позволили сохранить и создать около 160 тысяч рабочих мест. Их можно отнести к тем 600 тысячам трудоустроенных. По словам Шмыгаля, это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику.

"Кроме того, мы не дали рухнуть экономике Украины. Мы вышли с одним из лучших результатом в регионе – немного больше 4% чем потери ВВП. При том, что, по оценкам всех наших международных партнеров, в начале кризиса нам пророчили от 11 до 8,5% потери ВВП", – рассказал премьер.

В 4 квартале Украина фактически вышла на докризисный уровень. Сейчас показатели еще улучшаются.

Читайте также За год пандемии на Львовщине стало еще больше безработных: неутешительная статистика