Поездка премьер-министра, главы Минфина и главы НБУ состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Встречи с G7 и другими

Украинские чиновники проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками стран G7 и других государств, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованном ВБ 14 апреля.

СМИ пишут, что эта мера станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со многими финансовыми чиновниками из стран с развитой экономикой после 24 февраля.

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