Так, Шойгу пытается оправдать "вторую армию мира". Об этом информирует 24 канал.

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Новые циничные заявления Шойгу

Министр обороны заявил, что российские вооруженные силы якобы "принимают исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения в Украине".

Также Шойгу отметил, что Россия во время так называемой "спецоперации" ведет действия по "спасению населения от геноцида и террора".

24 канал также собрал другие цинические заявления Шойгу:

Западные страны пытаются не замечать "элементы ядерного шантажа" со стороны Киева, в частности провокации по ЗАЭС;

Откровения Меркель и других политиков показали, что Россия не была источником конфликта в Украине;

Украинская сторона прибегает к запрещенным методам борьбы во время "спецоперации", включая теракты и заказные убийства;

Вооруженные силы России наносят удары по системе военного управления, предприятиям ВПК, связанным с ними объектам Украины, разрушающим цепочки поставок вооружения;

США и их союзники тратят значительные средства на информационную войну с Россией, публикуются тысячи фейков о событиях в Украине;

Более 500 спутников США и НАТО работают в пользу ВСУ, в том числе более 70 военных;

Западные СМИ молчат о многочисленных военных преступлениях украинских военных;

Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации столкнулись с определенными трудностями;

В рамках частичной мобилизации более 20 тысяч человек пошли в войска как добровольцев;

От мобилизации освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер;

Частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия в зоне спецоперации;

ВСУ понесли значительные потери, существенная часть вооружения и техники Украины уничтожена;

В результате взятия "Азовстали" уничтожено более 4 тысяч боевиков, сдались в плен 2,5 тысячи боевиков "Азова" и военных ВСУ;

В освобожденные населенные пункты уже несколько месяцев доставляются грузы, восстановлено водоснабжение Крыма.

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