Так, Шойгу пытается оправдать "вторую армию мира". Об этом информирует 24 канал.
Кстати Трижды переносил: в разведке констатировали, что Путин долго совещался с Шойгу перед вторжением
Новые циничные заявления Шойгу
Министр обороны заявил, что российские вооруженные силы якобы "принимают исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения в Украине".
Также Шойгу отметил, что Россия во время так называемой "спецоперации" ведет действия по "спасению населения от геноцида и террора".
24 канал также собрал другие цинические заявления Шойгу:
- Западные страны пытаются не замечать "элементы ядерного шантажа" со стороны Киева, в частности провокации по ЗАЭС;
- Откровения Меркель и других политиков показали, что Россия не была источником конфликта в Украине;
- Украинская сторона прибегает к запрещенным методам борьбы во время "спецоперации", включая теракты и заказные убийства;
- Вооруженные силы России наносят удары по системе военного управления, предприятиям ВПК, связанным с ними объектам Украины, разрушающим цепочки поставок вооружения;
- США и их союзники тратят значительные средства на информационную войну с Россией, публикуются тысячи фейков о событиях в Украине;
- Более 500 спутников США и НАТО работают в пользу ВСУ, в том числе более 70 военных;
- Западные СМИ молчат о многочисленных военных преступлениях украинских военных;
- Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации столкнулись с определенными трудностями;
- В рамках частичной мобилизации более 20 тысяч человек пошли в войска как добровольцев;
- От мобилизации освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер;
- Частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия в зоне спецоперации;
- ВСУ понесли значительные потери, существенная часть вооружения и техники Украины уничтожена;
- В результате взятия "Азовстали" уничтожено более 4 тысяч боевиков, сдались в плен 2,5 тысячи боевиков "Азова" и военных ВСУ;
- В освобожденные населенные пункты уже несколько месяцев доставляются грузы, восстановлено водоснабжение Крыма.
Как российские военные убивают украинцев
- Служба безопасности Украины перехватила разговор, в котором российский оккупант приказал расстрелять гражданских. Также спецслужбы нашли выжившего мужчину.
- Также один из оккупантов рассказал, как россияне расстреляли украинку из-за того, что она "начала пороть какую-нибудь х*йню", а ее брат защищает Украину в рядах полка "Азов". Мобилизированный якобы и возмущен поведением россиян, но при этом молча наблюдал и никак им не помешал. Только посоветовал хоть закопать убитую.
- Кроме этого, россияне сами признались, что совершили "обстрел" Еленовской колонии.