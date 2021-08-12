Во время пропагандистского форума российский министр обороны Шойгу заговорил о внутренних угрозах. В последнее время они якобы привели к "разложению" общества. Политик заявил, что он якобы был свидетелем многих таких процессов.

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В частности, в качестве примеров Шойгу назвал Сербию и бывшую Югославию.

Со многими руководителями, которые затем попали под Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось работать вместе, взаимодействовать,

– заявил политик.

Кого вспомнил Шойгу

Слободана Милошевича – экс-президента Югославии. Гаагский трибунал предъявил ему и еще 4 руководителям страны обвинения в совершении военных преступлений. Говорится о ряде трагедий в Косово в 1999 году. Политиков осудили за убийства, преследования, депортации, а также – за нарушение законов войны. Милошевич умер в 2006 году в тюрьме.

– экс-президента Югославии. Гаагский трибунал предъявил ему и еще 4 руководителям страны обвинения в совершении военных преступлений. Говорится о ряде трагедий в Косово в 1999 году. Политиков осудили за убийства, преследования, депортации, а также – за нарушение законов войны. Милошевич умер в 2006 году в тюрьме. Ратко Младича – экс-генерала армии боснийских сербов. За массовые убийства мирного населения и другие военные преступления в 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. По оценкам суда, Младич лично курировал массовые расправы над боснийскими мусульманами. Тогда убили тысячи людей.

– экс-генерала армии боснийских сербов. За массовые убийства мирного населения и другие военные преступления в 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. По оценкам суда, Младич лично курировал массовые расправы над боснийскими мусульманами. Тогда убили тысячи людей. Радована Караджича – бывшего лидера боснийских сербов, приговоренного к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии. Политика признали виновным в причастности к убийствам более 7 тысяч мусульман.

Обратите внимание! Югославию основали на Балканском полуострове в 1918 году. В 2006 году страна окончательно распалась на Черногорию и Сербию. Впоследствии также образовалась частично признана республика Косово.