Соответствующую информацию заявил в Берлине в понедельник, 9 сентября, представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Однако пока Германия не видит готовности к мирному урегулированию со стороны Кремля.

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Шольц готов к разговору с Путиным

Накануне Олаф Шольц в интервью заявил, что Германия будет пытаться делать все для поддержки Украины. Немецкий канцлер убежден – настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира и закончить войну, которую развернула Россия на территории нашего государства.

Несмотря на такое заявление, по словам Хебештрайта, в Берлине сомневаются относительно готовности к дипломатическому урегулированию со стороны Москвы, поскольку недавние заявления российского руководства "не создают впечатление готовности конструктивно вступить в мирные переговоры".

В то же время, как добавил представитель, канцлер "без колебаний провел бы телефонный разговор по этому поводу с российским президентом", если бы считал его на тот момент "целесообразным". В частности, пока в Берлине не могут назвать дату "следующей мирной конференции.

Однако понятно, что во всем мире считают необходимым как можно быстрее закончить эту войну,

– резюмировал Хебештрайт.

К слову, Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею участия России во втором Саммите мира. Канцлер сообщил, что у него есть договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским.