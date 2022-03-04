Глава немецкого правительства решил позвонить главе страны-агрессорки днем ​​4 марта. По словам Михаила Подоляка, мир наконец-то осознал масштабы катастрофы, которую организовали россияне.

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Прямо сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне,

– заявил Подоляк.

С украинской стороны за организацию гуманитарных корридоров ответственны министр реинтеграции Ирина Верещук и Сергей Трусов.

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