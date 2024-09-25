В частности, Шольцу трудно удержать баланс между поддержкой Украины и пацифистскими настроениями немецких избирателей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на исследование настроений населения.

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Почему Шольц теряет поддержку среди немцев

Исследователи аналитического центра D Part опросили более 2,3 тысяч жителей Германии и провели несколько фокус-групп, чтобы получить детальный обзор настроений в обществе.

Лишь 11% респондентов довольны тем, как правительство Шольца поддерживает Украину в войне с Россией, тогда как 67% выразили недовольство. При этом 32% опрошенных хотели бы, чтобы ЕС предоставлял Украине "куда более сильную" помощь, а 41% выступили против этого.

Кроме того, 68% респондентов сказали, что "обеспокоены" или "очень обеспокоены" относительно того, что Германия может стать участником вооруженного конфликта в Европе в ближайшие годы. По данным D Part, эти опасения больше всего распространены среди сторонников ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии".

В то же время союзники Шольца утверждают, что он придерживается "среднего курса между ястребами и голубями", стремясь предоставить Украине как можно больше помощи, но не провоцируя при этом Россию и не расстроить пацифистски настроенных немецких избирателей.

Впрочем, исследование показывает, что Шольц потерял поддержку почти всех – избирателей, которые считают, что он должен был сделать больше для Украины, избирателей, которые хотят мира с Кремлем, и избирателей, которые разрываются между двумя сторонами.