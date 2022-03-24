Шольц даже назвал такие задачи необходимыми. Об этом он заявил после саммита НАТО, передает 24 канал.
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Сейчас необходимы постоянные поставки оружия для Украины,
– заявил Шольц.
Также он призвал ужесточить санкции против России.
Помочь ВСУ оружием призвал и британский премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что у альянса есть возможность увеличить поставки оружия.
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