Местным жителям даже удалось снять момент, когда непогода срывала крыши. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

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Какие сооружения повреждены

Одну из кровель сорвало с крыши постройки, где расположен бассейн Шостки. В этот момент, кроме урагана, была сильная гроза.

Полный "армагедец"! В результате урагана бассейн остался без части крыши,

– прокомментировали это местные.

Ураган срывает крышу здания в Шостке: смотрите видео

Телеграмм "Шостка.INFO" сообщает, что получило повреждения и здание заводоуправления завода "Импульс". Там тоже снесло часть крыши.

Крыша, сорвавшаяся со здания завода "Импульс" / Фото телеграма "Шостка.INFO"

Из-за непогоды в городе были проблемы с коммуникациями. На время исчезло электро- и водоснабжение.

Момент, когда эту крышу сорвало: смотрите видео

Что касается поваленных деревьев, то обнародовали фото только одного такого случая. Там было видно, что растение практически вырвало из земли вместе с корнями.



Поваленное дерево в городе / Фото телеграма "Шостка.INFO"

Свирепствовала непогода и в столице

В Киеве 12 мая прогремела сильная гроза. Она там повредила электросети, из-за чего в нескольких районах пропал свет.

Кроме этого, ветер сломал очень старую липу. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила еще в 1635 году. Были и повалены деревья без исторической ценности. Именно они привели к обрывам многих электросетей.

Такая погода может быть полезна

Но не всегда грозы несут только вред, когда в стране идет война. Иногда это доставляет немалые неудобства россиянам, пытающимся захватить нашу страну.

Например, 12 апреля стало известно, что наступление оккупантов на Днепропетровщине затормозило именно из-за погоды. Наземная техника врага не могла нормально передвигаться, а самолетам сложно было подняться в воздух.

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