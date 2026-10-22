Как показывает расследование The Telegraph, кремлевский режим систематически задействует гражданский морской флот для определения координат инфраструктуры НАТО на морском дне. Речь идет о стратегических линиях передачи данных, от стабильной работы которых зависят банковская система, больницы и транспорт Соединенного Королевства.

Сотни часов наблюдений за линиями связи

Журналисты проанализировали движение судов за последние 4 года и выяснили, что российские корабли часами курсировали непосредственно вдоль трасс прокладки подводных магистралей или просто дрейфовали над ними.

Наибольшую концентрацию такой активности зафиксировали к северу от Шотландии. Там российские корабли в общей сложности провели 337 часов над трансатлантическим кабелем Atlantic Crossing-1.

Военные Альянса подтвердили наблюдения за гражданским флотом страны-агрессора вблизи британских вод.

Мы прекрасно знаем, чем занимаются российские гражданские рыболовные суда и где они находятся. На некоторых из этих судов никогда не видели ни одной рыбы на палубе,

– сообщил источник в НАТО.

Британские чиновники также отмечают, что Москва сознательно использует коммерческие посреднические структуры для создания угроз критически важной подводной сети.

Чем грозят диверсии в океане?

Эксперты убеждены, что россияне фиксируют точные координаты коммуникаций для возможных диверсий в будущем.

От трансатлантических линий передачи данных зависит около 65 миллиардов фунтов стерлингов британской экономической активности, а через мировую подводную инфраструктуру ежедневно проходят финансовые транзакции на триллионы долларов.

Одновременное повреждение нескольких магистралей в Северной Атлантике и Балтийском море существенно затруднит перенаправление интернет-трафика и может парализовать связь во всей Европе.

Подобные прецеденты уже имели место: 25 декабря 2024 года танкер Eagle S, связанный с российским теневым флотом, повредил якорем кабель связи между Финляндией и странами Балтии.

Кроме того, весной 2026 года британские военные обнаружили российские подводные лодки у архипелага Шпицберген во время испытаний технологий по выводу подводных кабелей из строя. Еще в июле 2022 года Владимир Путин официально утвердил морскую доктрину, которая предусматривает мобилизацию рыболовецких и специальных судов.

Ранее европейские спецслужбы предупреждали о планах Кремля расширить подготовку "российских диверсий" против гражданских лиц и инфраструктуры для оказания психологического давления на союзников.