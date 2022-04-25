Дружба с Путиным позволила Герхарду Шредеру после проигрыша на выборах заниматься лоббированием газовых вопросов России, а затем возглавить совет директоров "Роснефти". Бывший канцлер Германии не хочет прекращать отношения с диктатором, несмотря на очевидность его преступлений.

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Шредер не отказывается от дружбы с Путиным

Война России против Украины не заставила Шредера вспомнить о совести или о базовых моральных принципах. Он не собирается дистанцироваться от Путина и верит, что диктатор единственный, кто может прекратить войну.

Я не виню себя. Это не мое дело,

– заявил Шредер.

Также он пытается исключить обвинения о том, что сделал Германию зависимой от российского газа, хотя делает это без каких-либо аргументов в пользу своих предыдущих решений.

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