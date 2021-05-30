Миллионы полиэтиленовых гранул, которые вымывает на пляжах, угрожают мелководью, где разводят рыб. О "сильном загрязнении" заявила глава Управления морской среды и защиты страны Дхаршани Лахандапура.
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Какое влияние на морскую фауну
Власти обеспокоены инцидентом. Дело в том, что набережная известна крабами и гигантскими креветками, а также туристическими пляжами. Сейчас оценивают влияние загрязнения на мангровые заросли, лагуны и морскую дикую природу в регионе.
Почему возникло такое загрязнение
- Контейнеровоз MV X-Press Pearl направлялся из индийского порта в Сингапур. Всего было 1 486 контейнеров, в большинстве из них были химикаты.
- Когда судно 20 мая ждало входа в гавань столицы Коломбо, возник пожар. Предполагают, что огонь вспыхнул из-за утечки азотной кислоты.
- Большая доля груза корабля была уничтожена. Однако последние 30 контейнеров упали за борт в море, их содержимое вымыло на берег на расстояние более 37 километров.
- Теперь отходы собирают с пляжей.