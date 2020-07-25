Похоже, "Слуга народа" намерена сделать главой своего предвыборного штаба в Киеве председателя партии Александра Корниенко. В то же время предвыборный штаб в Киевской области будет возглавлять Александр Дубинский.

Про такі рішення "Слуги народу" напередодні виборів заявила майбутня кандидатка в мери Києва, народна обраниця Ірина Верещук в інтерв'ю виданню Vesti.ua.

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Вона зауважила, що той самий штаб, який працював зі "Слугою народу" на парламентських виборах, працюватиме й на місцевих.

Я хочу, щоб ця кампанія не була схожа на всі інші. З цим пов'язано й моє запрошення на дебати Віталія Кличка й інші наші кроки. Ми хочемо продемонструвати нову політику, нових політиків,

– наголосила народна обраниця.

Вона заявила, що очолить виборчий штаб владної партії в Києві її очільник Олександр Корнієнко. Майбутня кандидатка в мери столиці заявила, що голова партії – дуже розумний чоловік.

"Олександр Корнієнко відповідає за вибори в Києві, а Олександр Дубінський – у Київській області. Я дуже розраховую на Дубінського – якщо він не буде мені заважати, це вже дуже допоможе", – заявила Ірина Верещук.

Свої слова політикиня пояснила тим, що Олександр Дубінський має високу підтримку, велику аудиторію прихильників, тож може бути корисним партії, фракції і їй особисто.

Олександр Корнієнко й "Слуга народу": коротко