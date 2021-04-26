В России прекратили работать штабы оппозиционера Алексея Навального. Уже более недели их пытаются признать экстремистскими организациями.

Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката объединения юристов "Команды 29" Ивана Павлова.

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Штабы Навального в России остановили работу по требованию московской прокуратуры. Копию решения прокуратуры выложил на своей странице в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В то же время глава штабов Леонид Волков опубликовал ходатайство, в котором говорится о запрете:

размещать материалы в интернете,

организовывать митинги,

участвовать в выборах и референдумах.

Стоит отметить, что решение по этому ходатайству суд еще не вынес.

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Добавим, что еще 16 апреля прокуратура подала иск с требованием признать штабы Навального и ФБК экстремистскими. Суд сделал процесс закрытым, мол, из-за гостайны.

Интересно! "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный создал в 2011 году. Это некоммерческая организация, объединяющая все проекты заключенного политика. ФБК занимается расследованиями случаев коррупции российских чиновников и руководителей госкомпаний.