Штабы Навального в России прекратили работу: их пытаются признать экстремистскими
В России прекратили работать штабы оппозиционера Алексея Навального. Уже более недели их пытаются признать экстремистскими организациями.
Источник:"Медиазона"
Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката объединения юристов "Команды 29" Ивана Павлова.
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Штабы Навального в России остановили работу по требованию московской прокуратуры. Копию решения прокуратуры выложил на своей странице в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
В то же время глава штабов Леонид Волков опубликовал ходатайство, в котором говорится о запрете:
- размещать материалы в интернете,
- организовывать митинги,
- участвовать в выборах и референдумах.
Стоит отметить, что решение по этому ходатайству суд еще не вынес.
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Добавим, что еще 16 апреля прокуратура подала иск с требованием признать штабы Навального и ФБК экстремистскими. Суд сделал процесс закрытым, мол, из-за гостайны.
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