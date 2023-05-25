СБУ задокументировала подрывную деятельность работника Лавры. Поклоннику "русского мира" уже сообщили о подозрении.
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Что угрожает предателю
По данным следствия, в апреле текущего года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым "российским", а границы нашего государства "не зарегистрированы".
Кроме того, он сказал журналистке, что "Путин не начинал войну" против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал "закономерным".
К работнику Киево-Печерской лавры пришла СБУ / Фото СБУ
В СБУ добавляют, что 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал российских окупантов и отрицал их военные преступления. А лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта.
На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.
Мужчина отрицал существование Украины / Фото СБУ
Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.