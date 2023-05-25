СБУ задокументировала подрывную деятельность работника Лавры. Поклоннику "русского мира" уже сообщили о подозрении.

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Что угрожает предателю

По данным следствия, в апреле текущего года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым "российским", а границы нашего государства "не зарегистрированы".

Кроме того, он сказал журналистке, что "Путин не начинал войну" против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал "закономерным".

К работнику Киево-Печерской лавры пришла СБУ / Фото СБУ

В СБУ добавляют, что 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал российских окупантов и отрицал их военные преступления. А лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Мужчина отрицал существование Украины / Фото СБУ

Обратите внимание! Оправдание или отрицание вооруженной агрессии России против Украины карается исправительными работами сроком до двух лет, арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.