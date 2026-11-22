Погода

Как сообщили на странице спасательного поста "Горные спасатели Прикарпатья" в Facebook, видимость на вершине в настоящее время крайне ограничена из-за густого тумана и сплошной облачности.

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Каковы подробности?

Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, что в сочетании с снежными заносами делает передвижение по хребту опасным.

Внимание! Шторм! По состоянию на 8:00 22 ноября 2026 года на горе Пип Иван – облачно, туман, ветер – западный, 17 метров в секунду, температура воздуха – 12° мороза, выпало довольно много снега– предупредили спасатели.

Сложная метеорологическая ситуация на Черногорском хребте продолжается с середины недели. Накануне, 21 ноября, порывы ветра достигали 20 метров в секунду при температуре 3 градуса мороза, а из-за чрезмерной влажности наблюдалось сильное обледенение.

Днем ранее, 20 ноября, на вершине фиксировали шквалы до 21 метра в секунду. Непогода началась еще 19 ноября, когда спасатели зафиксировали ветер со скоростью 28 метров в секунду.

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Какая погода ожидается на остальной территории области?

В то же время на равнинной части Ивано-Франковской области условия значительно мягче. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, а столбики термометров днем будут колебаться от 2 до 7 градусов тепла.

Зато непосредственно в высокогорье Карпат дневная температура будет держаться в пределах от 0 до 5 градусов мороза. Ветер в регионе будет преимущественно северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине на 20 – 22 ноября прогнозировали перемещение активных фронтов, сопровождающееся сильными порывами ветра и постепенный переход дождей в мокрый снег.