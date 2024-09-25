Об этом сообщает Укргидрометцентр и региональные центры по гидрометеорологии. В каких областях прогнозируют ухудшение условий и уже объявили штормовое предупреждение – передает 24 Канал.

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Где ухудшится погода

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в четверг, 26 сентября, в Винницкой, Житомирской и Киевской, а ночью и в западных областях местами будут дожди с грозами. Ветер преимущественно будет южным, но возможны порывы до 20 метров в секунду.

В частности, о серьезном ухудшении погодных условий предупредили на Львовской области. Синоптики регионального центра по гидрометеорологии объявили штормовое предупреждение, ведь 26 сентября утром и днем прогнозируются порывы юго-западного ветра от 15 до 20 метров в секунду.



Ухудшение погоды на Львовщине / Инфографика Львовского регионального центра по гидрометеорологии

У Виннице и области 26 сентября также будет существенное ухудшение погодных условий. Винницкий областной центр по гидрометеорологии предупреждает, что в течение всех суток будет наблюдаться гроза и сильные порывы ветра. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение – И уровень опасности.



Штормовое предупреждение в Винницкой области / Инфографика Винницкого областного центра по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях предупредили и на Ровенской области. Так, 26 сентября, по городу Ровно и области ожидаются грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.



Штормовое предупреждение в Ровенской области / Инфографика Ровенского областного центра по гидрометеорологии

Грозы накроют и Житомирскую область. Из-за ухудшения погодных условий синоптики также объявили штормовое предупреждение.



Штормовое предупреждение на Житомирщине / Инфографика Житомирского областного центра по гидрометеорологии