Погода

Подробнее об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Adv

популярные видео

Какая будет погода на юге?

Специалисты объявили первый, желтый, уровень опасности в связи с приближением циклонической активности. Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в регионе как минимум до конца выходных.

Карта опасных метеорологических явлений в Украине / Укргидрометцентр

Шквалистый ветер может вызвать перебои в работе строительной отрасли и создать угрозу для высотных работ. Коммунальные службы южных областей переходят в режим повышенной готовности к ликвидации возможных повреждений инфраструктуры.

В целом, в воскресенье, 29 ноября, в Украине будет преобладать сухая и малооблачная погода. Благодаря влиянию антициклона ни в одном из регионов не ожидается осадков.

В то же время в то же время страну охватит сильное похолодание из-за притока арктического воздуха. Самые низкие температуры прогнозируются в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине – ночью столбики термометров опустятся до -11...-16 градусов. В остальных западных и северных областях ночью будет -5...-11 градусов, а днем – от -1 до -7 градусов.

В центральных и восточных регионах дневная температура будет колебаться в пределах 0...-6 градусов. На юге Украины и в Крыму осадков также не ожидается, днем воздух прогреется до -2...+3 градусов.