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      Штраф за отказ ветеранам: Раде предлагают увеличить взыскание с недобросовестных водителей

      22 Читати новину українською
      Ирина Фриз
      Ирина Фриз / 24 канал

      Министерство по делам ветеранов предлагает повысить штраф за отказ водителей общественного транспорта бесплатно перевозить ветеранов.

      Так, новосозданное министерство ветеранов передало соответствующий законопроект в профильный комитет Верховной Рады, отмечает его глава Ирина Фриз на своей Facebook-странице.

      Читайте также: Создадим реестр ветеранов, чтобы не было коррупции и злоупотреблений с льготами, – Фриз

      Законопроект касается повышения штрафа за отказ водителя общественного транспорта в перевозке льготников. С хамством и откровенным нарушением закона в этой сфере ветераны сталкиваются часто. Мы значительно повысили штраф, поэтому надеюсь, желающих отказать ветерану в льготе на проезд станет меньше,
      – подчеркнула она.

      В то же время конкретной суммы взыскания для недобросовестных водителей Фриз не назвала.

      Отметим, что пока безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки ветеранов влечет за собой наложение штрафа на водителей общественного транспорта в размере от 8 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

      Кроме этого, Фриз сообщила о том, что ее министерство также подало законопроект о законодательном урегулировании создания Единого государственного реестра ветеранов.

      "Идея его создания обсуждается уже давно. Надеюсь, законопроект будет принят в сжатые сроки, что позволит нам начать работу над нормированием порядка администрирования, доступа и использования реестра", – рассказала глава Министерства ветеранов.

      Читайте также: Необходимо объединить всех ветеранов, чтобы политики не использовали их для прикрытия, – Фриз

      Она отметила, что реестр позволит провести аудит, систематизировать льготы и сделать прозрачной и понятной работу государства с ветеранами, а также станет базой для разработки онлайн-платформы "Е-Ветеран".

      Теги: Новости Украины Новости политики Ирина Фриз Министерство по делам ветеранов Транспорт Штрафы
      Источник: 24 Канал
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