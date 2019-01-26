Штраф за отказ ветеранам: Раде предлагают увеличить взыскание с недобросовестных водителей

Министерство по делам ветеранов предлагает повысить штраф за отказ водителей общественного транспорта бесплатно перевозить ветеранов.

Так, новосозданное министерство ветеранов передало соответствующий законопроект в профильный комитет Верховной Рады, отмечает его глава Ирина Фриз на своей Facebook-странице.

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Законопроект касается повышения штрафа за отказ водителя общественного транспорта в перевозке льготников. С хамством и откровенным нарушением закона в этой сфере ветераны сталкиваются часто. Мы значительно повысили штраф, поэтому надеюсь, желающих отказать ветерану в льготе на проезд станет меньше,

– подчеркнула она.

В то же время конкретной суммы взыскания для недобросовестных водителей Фриз не назвала.

Отметим, что пока безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки ветеранов влечет за собой наложение штрафа на водителей общественного транспорта в размере от 8 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, Фриз сообщила о том, что ее министерство также подало законопроект о законодательном урегулировании создания Единого государственного реестра ветеранов.

"Идея его создания обсуждается уже давно. Надеюсь, законопроект будет принят в сжатые сроки, что позволит нам начать работу над нормированием порядка администрирования, доступа и использования реестра", – рассказала глава Министерства ветеранов.

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Она отметила, что реестр позволит провести аудит, систематизировать льготы и сделать прозрачной и понятной работу государства с ветеранами, а также станет базой для разработки онлайн-платформы "Е-Ветеран".