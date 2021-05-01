Тарас Креминь заявил, что на нарушителей закона об обслуживании на украинском языке штрафов еще не накладывали. Благодаря разъяснительной работе обращений относительно несоблюдения закона стало меньше.

Детали от Креминя

Сейчас штрафовать за отказ обслуживать на украинском языке могут только субъектов хозяйствования. Об этом языковой омбудсмен заявил в интервью.

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Штрафовать людей можно будет с 16 июля 2022 года. Тогда вступит в силу статья об административных правонарушениях, которая будет предусматривать штрафы в отношении лиц, дважды нарушивших закон в течение года.

Мы работаем так, чтобы были соблюдены права граждан на информацию и услуги на государственном языке. Но, если граждане предпочитают общаться на другом языке, и это будет приемлемым для сторон, нет проблем,

– сказал чиновник.

Он добавил, что следует позаботиться о том, чтобы каждый имел возможность выучить украинский язык, а при необходимости – повысить свою языковую компетенцию.

Политик поддерживает штрафование

Уполномоченный Верховной Рады отметил, что выступает за штрафование нарушителей. Однако сейчас ситуация улучшилась, а обращений о несоблюдении закона, все меньше.

"Количество обращений динамично падает. Все, что мы могли сделать в сфере обслуживания – предупредить тех, кто допустил ошибку – мы в принципе выполнили", – подчеркнул Креминь.

Обратите внимание! С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. За невыполнение закона предусмотрены штрафы – от 5 100 до 6 800 гривен.



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