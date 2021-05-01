Штрафов еще не выписывали, – Креминь об украинском языке в обслуживании
Тарас Креминь заявил, что на нарушителей закона об обслуживании на украинском языке штрафов еще не накладывали. Благодаря разъяснительной работе обращений относительно несоблюдения закона стало меньше.
Источник:"Фокус"
Детали от Креминя
Сейчас штрафовать за отказ обслуживать на украинском языке могут только субъектов хозяйствования. Об этом языковой омбудсмен заявил в интервью.
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Штрафовать людей можно будет с 16 июля 2022 года. Тогда вступит в силу статья об административных правонарушениях, которая будет предусматривать штрафы в отношении лиц, дважды нарушивших закон в течение года.
Мы работаем так, чтобы были соблюдены права граждан на информацию и услуги на государственном языке. Но, если граждане предпочитают общаться на другом языке, и это будет приемлемым для сторон, нет проблем,
– сказал чиновник.
Он добавил, что следует позаботиться о том, чтобы каждый имел возможность выучить украинский язык, а при необходимости – повысить свою языковую компетенцию.
Политик поддерживает штрафование
Уполномоченный Верховной Рады отметил, что выступает за штрафование нарушителей. Однако сейчас ситуация улучшилась, а обращений о несоблюдении закона, все меньше.
"Количество обращений динамично падает. Все, что мы могли сделать в сфере обслуживания – предупредить тех, кто допустил ошибку – мы в принципе выполнили", – подчеркнул Креминь.
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