Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката Романа Симутина. Он рассказал, как избежать двойных штрафов ТЦК и почему штрафы, превышающие 25 500 гривен за несколько нарушений, могут быть незаконными.

Читайте также ТЦК может подать в суд, чтобы ограничить водителя в правах: какие исключения

Как ТЦК накладывает штрафы

Штрафы ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации могут быть наложены за различные административные нарушения, в частности:

Отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

Не предъявление военно-учетных документов по требованию представителей ТЦК;

Не постановка на воинский учет по достижении 27 лет;

Не уточнение данных воинского учета.

Эти нарушения обычно наказываются штрафом от 17 000 до 25 500 гривен. Однако, когда речь идет о тройные или четырехкратные штрафы, сумма может значительно увеличиться.

Статья 210 предусматривает ответственность за нарушение правил воинского учета, в частности за неявку на учет без уважительных причин, непредоставление необходимой документации или неправомерное изменение данных о военнообязанном.

Статья 210-1 определяет административную ответственность за нарушения, связанные с мобилизационными мероприятиями, такими как отказ от прохождения медицинской комиссии или бездействие по уточнению учетных данных.

Почему могут удвоить штрафы

Недавно один из клиентов обратился к адвокату Симутину с ситуацией, когда ТЦК наложило четыре отдельных штрафа, каждый на сумму 25 500 гривен. В результате, общая сумма штрафа составила 102 000 гривен. Однако, после открытия исполнительных производств, штрафы были удвоены, и в конечном итоге сумма долга достигла 224 000 гривен. Это вызвало вопрос, могут ли быть наложены такие санкции за несколько нарушений одновременно.

Согласно статье 36 КУоАП, если лицо совершило несколько нарушений, рассмотрение которых осуществляется одновременно одним органом (в нашем случае ТЦК), штраф должен быть наложен только один, наибольший, предусмотренный санкцией статьи. То есть увеличение штрафа за количество нарушений является незаконным, ведь закон четко определяет максимальную сумму штрафа, что не может превышать 25 500 гривен.

Когда штрафы не применяются

Штрафы за нарушение воинского учета не налагаются в случаях, когда лицо не могло выполнить требования по объективным причинам, такие как тяжелая болезнь, отсутствие документов из-за непреодолимой силы или пребывания за рубежом. В таких случаях необходимо предоставить соответствующие документы для освобождения от наказания.

Как обжаловать незаконные штрафы

Если вам выписали чрезмерно большие штрафы, стоит принять следующие меры:

Проверка протокола: Убедитесь, что все штрафы, которые вам наложили, соответствуют реальным нарушениям и не превышают максимальный лимит.

Правовая консультация: Если штрафы выглядят неправомерно большими, обратитесь к юристу для помощи в обжаловании.

Інформация о ваших правах: Каждый военнообязанный имеет право обжаловать штраф, если он был наложен с нарушением процедуры или был незаконно завышен.

Стоит заметить, что штрафы ТЦК должны накладываться согласно четко установленным правилам, и при их нарушении всегда есть возможность защитить свои права.

