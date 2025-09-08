С июля 2025 года в мобильном приложении Резерв+ можно было оплатить штраф за неуточнение личных данных вовремя. Но уже в сентябре функционал расширили, и этот список пополнился.

Сколько видов штрафов за нарушение правил воинского учета можно оплатить в Резерв+ и какие именно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Какие штрафы можно оплатить в Резерв+?

Всего в Резерв+ уже можно оплатить 9 видов штрафов.

Речь идет о нарушении, когда военнообязанный:

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не встал на воинский учет после исполнения 25 лет;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стал на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стал на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состоял на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставил имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошел или отказался от прохождения ВВК.

Как оплатить штраф в Резерв+?

Чтобы оплатить штраф за нарушение правил воинского учета онлайн, гражданин потратит примерно 4 дня.

Для этого нужно:

скачать приложение Резерв+ в App Store (для устройств iOS/Apple) или Google Play (для Android),

пройти авторизацию, перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения,

в течение 3 дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении,

после этого в течение 20 дней можно будет оплатить штраф в размере 8 500 грн – 50% от полной суммы.

Если не оплатить вовремя – придется платить 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма удваивается и составит 34 000 грн. После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает,

– отмечают в Минобороны.

После уплаты штрафа нужно обновить военный документ в Резерв+, чтобы увидеть свой актуальный статус.

Но после этого повестки могут поступать и в дальнейшем. Если их постоянно игнорировать, то это станет основанием для привлечения гражданина к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

