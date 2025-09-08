Які штрафи за порушення військового обліку можна сплатити у Резерв+: повний перелік
- З липня 2025 року у мобільному застосунку Резерв+ можна сплатити штраф за неуточнення особових даних вчасно.
- У вересні функціонал програми розширено, додано можливість сплати інших штрафів.
З липня 2025 року у мобільному застосунку Резерв+ можна було сплатити штраф за неуточнення особових даних вчасно. Та уже у вересні функціонал розширили, і цей список поповнився.
Скільки видів штрафів за порушення правил військового обліку можна оплатити у Резерв+ та які саме, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Які штрафи можна сплатити у Резерв+?
Загалом у Резерв+ уже можна сплатити 9 видів штрафів.
Йдеться про порушення, коли військовозобов'язаний:
не прибув за повісткою до ТЦК та СП;
не став на військовий облік після виповнення 25 років;
не став на військовий облік за новою адресою;
не став на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
не став на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
не перебував на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
не надав майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
не пройшов або відмовився від проходження ВЛК.
Як сплатити штраф у Резерв+?
Щоб сплати штраф за порушення правил військового обліку онлайн, громадянин витратить приблизно 4 дні.
Для цього потрібно:
завантажити застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android),
пройти авторизацію, перейти до розділу "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення,
протягом 3 днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення,
після цього впродовж 20 днів можна буде сплатити штраф у розмірі 8 500 грн – 50% від повної суми.
Якщо не сплатити вчасно – доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн. Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає,
– наголошують у Міноборони.
Після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+, аби побачити свій актуальний статус.
Та після цього повістки можуть надходити й надалі. Якщо їх постійно ігнорувати, то це стане підставою для притягнення громадянина до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.
