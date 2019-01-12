Штурм "офиса Зеленского": вероятный настоящий владелец помещения заявил о рейдерстве

Сергей Романов, назвавшийся реальным собственником помещения в Киеве, которое 11 января вечером штурмовали правоохранители, заявил о попытке рейдерского захвата офиса. Кроме того, по словам Романова, помещение – не является офисом Владимира Зеленского и не принадлежит ему или Сергею Шефиру.

Соответствующая видеозапись с комментарием Романова опубликована на YouTube.

"Это уже вторая попытка за последний год. В первый раз приезжали непонятные бандиты, а сегодня (11 января) приехала полиция. Полиция зашла без документов. Сначала было 10 человек, потом вызвали еще подкрепление, выломали дверь. Прикрываясь каким-то фиктивным договором аренды, сказали что это их офис. Мы в этом офисе – 10 лет, это моя собственность", – заверил Романов.

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Вместо того, чтобы ловить бандитов, полицейские прикрывают рейдеров, прикрывающихся именем Зеленского, который якобы купил наш офис. Зеленский и Шефир. И сейчас руками полиции хотят нас выжить,

– добавил мужчина.

Он также рассказал о ходе штурма помещения: сначала приехали 10 полицейских во главе с майором. Сказали, что они якобы арендуют этот офис Зеленского и Шефира, однако не предоставили никаких документов.

"У нас в судах по этому офису продолжаются сейчас споры. Наложен арест на любые действия, связанные с этим офисом", – добавил Романов.

Смотрите видео с комментарием мужчины, который назвался владельцем штурмованого в Киеве офиса:

Что известно о штурме якобы офиса Владимира Зеленского в Киеве?Вечером 11 января в Киеве около 20 силовиков ворвалось в офис на улице Большая Васильковская, 21. Сначала было известно, что это офис якобы Владимира Зеленского, но все оказалось не так однозначно.



Во время инцидента один из продюсеров "95 Квартала" Сергей Шефир заявил, что Зеленский не имеет никакого отношения к офису. Зато помещения якобы принадлежит жене Зеленского и экс-акционеру "Квартала" Борису Шефиру. По словам Сергея Шефира, владельцы офиса не пользовались им, потому что их туда не пускали неизвестные, поэтому помещение передали в аренду Нацполиции.



В свою очередь один из сотрудников фирмы, расположенной в помещении, которое штурмовали, рассказал, что по документам владельцами офиса действительно является жена Зеленского Елена и Шефир. Однако, по словам мужчины, "этот офис спорный, а дело в судах". Он добавил, что "существует общество, которое имеет первоочередное право покупки офиса, его интересы нарушили, и теперь компания судится". По словам мужчины, Зеленский якобы решил не ждать решения суда, "заключил договор аренды с Нацполицией и, вырезав замки, заехал" в помещение.



Мужчина также рассказал, что в его компании "пришли юристы от Владимира Зеленского с полицией и заявили, что мы должны покинуть помещение".