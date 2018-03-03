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Штурм палаточного городка под Радой: как это было

13:20, 3 марта 3660 Читати новину українською

Утром 3 марта правоохранители пришли в палаточный городок. Официально – проводить следственные действия по решению суда. Однако все вылилось в столкновения с митингующими и полную ликвидацию палаточного лагеря под стенами Верховной Рады.

Штурм палаточного городка начался около 7:00 часов субботы.

Как заявил представитель МВД Артем Шевченко, полиция проводила следственные действия под Верховной Радой в рамках расследования нескольких уголовных производств. Речь идет о столкновениях под стенами парламента 27 февраля, когда были травмированы 15 правоохранителей.

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Сразу по прибытию правоохранителей произошли столкновения. После этого начались аресты.

В полиции заявили, что на месте палаточного городка они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова".

В целом количество задержанных достигло более сотни человек. Их доставили в Печерский отдел полиции. По данным полиции пострадали шесть митингующих и четверо правоохранителей. В "Движении освобождения" заявили, что в результате действия правоохранителей травмы получили по меньшей мере 9 их участников.

Стоит отметить, что сразу после того бойцы Нацгвардии начали разбирать палаточный городок.

Министр внутренних дел Арсен Аваков после зачистки палаточного городка выложил довольно неоднозначный твит.

"Мы тоже прикрутили... а говорят здесь некоторые, что не то имели ввиду", – говорится в заметке.

Действия правоохранителей поддержал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, обвинив участников палаточного городка в том, что это "проплаченный из-за рубежа экстремизм". А также что это "лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия, на работников МВД".

Больше – смотрите в сюжете Анны Калюжной

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Новости Киева столкновения Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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