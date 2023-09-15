Утром 15 сентября СБУ вручила подозрение Нестору Шуфричу. Его обвиняют в государственной измене. А уже вечером Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения.

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Журналист показал средний палец

Также в зале произошла довольно мемная ситуация. Один из журналистов сделал то, что, наверное, хотели бы многие украинцы. Он показал Нестору Шуфричу средний палец.

Картина максимально эпическая. На видео, которое и выложил журналист, можно увидеть, что он стоит позади народного депутата. Он зовет Нестора Ивановича и просит взглянуть на него. Журналист отметил, что у него нет ни слов, ни вопросов. Он просто захотел показать средний палец нардепу.

Нестору Шуфричу в суде показали средний палец: смотрите видео

Шуфричу, очевидно, не привыкать к подобным жестам в свою сторону. Поэтому он отреагировал очень спокойно и сказал: "Если вы знаете, что я вам никогда не отвечу, то это не храбрость, это слабость".

Журналист подчеркнул, что Шуфрича 100% ожидает тюрьма. На что последний отметил, что это суд решать, где он будет.

Также Шуфрич назвал себя нацыком

Во время выступления народный депутат вспомнил свой последний эфир на российском телевидении. Нестор Шуфрич уверял, что ошибался, когда сомневался в том, что Россия может напасть на Украину.

По его словам, 1 марта в эфире или "ОРТ", или "России 1" было его последнее появление на российском телевидении. Оккупантов он призвал покинуть Украину, а также уважать храбрость украинских военных. Нардеп сказал россиянам, что никто не будет капитулировать.

Нет никаких нацыков в Украине. Нацыками стали все, даже я. Это 1 марта, последний мой эфир на российском телевидении,

– подчеркнул Шуфрич.

Нестор Шуфрич назвал себя нацыком в суде: смотрите видео

Как мы уже отметили, Нестору Шуфричу избрали меру пресечения. Он будет находиться под стражей 60 дней – до 13 ноября 2023 года. При этом у него отсутствует возможность выйти под залог.