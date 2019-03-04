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      Шулявский мост полностью перекроют: новая схема движения транспорта

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      Мост на Шулявке полностью закроют - новая карта движения транспорта
      Шулявский мост полностью перекроют: новая схема движения транспорта / Фото из открытых источников

      В Киеве Шулявский путепровод полностью перекроют 16 марта в связи с реконструкцией. Водителям показали новую схему движения.

      Главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" Александр Здольник рассказал, что работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта.

      Читайте также: Больше не "уставший": как будет выглядеть Шулявский мост после реконструкции – фото

      До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 метров, велосипедных дорожек (длина – 741 метров), лево- и правоповоротних съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.

      Движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам:

      • Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Вадима Гетьмана будет проходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше – по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной – на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее – улицей Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана.
      • Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана – Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.
      • На путях объезда предусмотрено организацию одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.
      • Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улицой Александра Довженко – конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

      Что касается изменений в маршрутах троллейбусов, то с ними можно подробнее ознакомиться на сайте "Киевпастранс".

      Схема движения транспорта Шулявским путепроводом:

      шулявський міст схема руху транспорту

      шулявський міст схема руху київ

      К слову, Шулявский мост в столице уже более 10 лет находится в критическом состоянии. Обещания о его реконструкции киевляне слышали от трех мэров, однако даже после его частичного обвала в 2017 году ремонтные работы до сих пор так и не начали.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева КГГА Ремонт Реконструкция Строительство Транспорт Шулявский мост
      Источник: 24 канал
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