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      Шулявский мост вывозят из Киева на утилизацию: фото и видео

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      Реконструкция Шулявского моста продолжается. Путепровод режут на куски и вывозят на утилизацию.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      Шулявский мост был построен еще в 60-х годах. "Разбирают на сувениры", – так говорят киевляне о его разборке.

      Время реконструкции. Реконструкция длится уже месяц, ее начали еще 17 марта. Мастера спешат, чтобы закончить все в 2019 году. Работают украинские и голландские специалисты. По оценкам экспертов, реконструкция продлится примерно 17 месяцев.

      Затраты. На нее планируют расходы примерно 830 миллионов.

      Техника. Работает современная техника, некоторая – привлечена из Нидерландов

      Шулявський міст
      К реконструкции привлечены профессиональные мастера

      Шулявський міст
      Работает высококачественная техника

      Шулявський міст

      В идеале, ремонт планируют закончить до завершения 2019 года

      Детали. В рамках реконструкции планируют снести одно из зданий завода "Большевик". Мост режут на куски и вывозят их на утилизацию. Опоры путепровода будут резать цепями с алмазным напылением.

      Какими дорогами ездить водителям. Как отмечают коммунальщики, проспект Победы частично перекроют.

      ► С 16 до 19 апреля – дорогой, которая пролегает в сторону выезда из города.
      ► В ночь на 16, 17, 18, 19, 20 апреля закрыт для проезда проспект Победы в районе станции метро Шулявка будет только ночью – там ограничат проезд с 23:00 до 6:00.

      ремонт шулявського мосту як їздити водям
      Схема объезда для водителей

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Ремонт Шулявский мост
      Источник: 24 канал
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