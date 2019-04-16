Шулявский мост вывозят из Киева на утилизацию: фото и видео
Реконструкция Шулявского моста продолжается. Путепровод режут на куски и вывозят на утилизацию.
Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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Шулявский мост был построен еще в 60-х годах. "Разбирают на сувениры", – так говорят киевляне о его разборке.
Время реконструкции. Реконструкция длится уже месяц, ее начали еще 17 марта. Мастера спешат, чтобы закончить все в 2019 году. Работают украинские и голландские специалисты. По оценкам экспертов, реконструкция продлится примерно 17 месяцев.
Затраты. На нее планируют расходы примерно 830 миллионов.
Техника. Работает современная техника, некоторая – привлечена из Нидерландов
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К реконструкции привлечены профессиональные мастера
Работает высококачественная техника
В идеале, ремонт планируют закончить до завершения 2019 года
Детали. В рамках реконструкции планируют снести одно из зданий завода "Большевик". Мост режут на куски и вывозят их на утилизацию. Опоры путепровода будут резать цепями с алмазным напылением.
Какими дорогами ездить водителям. Как отмечают коммунальщики, проспект Победы частично перекроют.
► С 16 до 19 апреля – дорогой, которая пролегает в сторону выезда из города.
► В ночь на 16, 17, 18, 19, 20 апреля закрыт для проезда проспект Победы в районе станции метро Шулявка будет только ночью – там ограничат проезд с 23:00 до 6:00.
Схема объезда для водителей