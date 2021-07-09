Детали авиакатастрофы

Авария небольшого винтового самолета случилась еще на взлете, примерно через 100 метров от места взлета. По данным морского воздушно-спасательного центра, на борту были парашютисты и пилот.

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Топливо легко воспламеняется при такой большой нагрузке,

– заявил эксперт по авиационной безопасности Ян Олссон.

Самолет загорелся еще в воздухе. Однако пожар удалось быстро погасить.

Известно, что воздушное судно арендовали на неделю прыжков с парашютов. В начале недели его сдал парашютный клуб Örebro. Там уверяют, что дают самолет в аренду уже много лет, а такая авария достаточно необычной.



В Швеции упал самолет / Фото TV4

Что известно о жертвах

На борту самолета находились 8 парашютистов и пилот. Полиция подтвердила, что несколько человек погибли, однако точное количество пока не указывают.

В результате аварии есть и пострадавшие. Их отвезли в больницу. В каком состоянии – неизвестно.

Правоохранители квалифицировали аварию как "очень серьезную".