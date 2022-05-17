О намерении двух стран 18 мая одновременно подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время ее совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте. 24 канал передает детали.

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Швеция и Финляндия вместе подадут заявки на вступление в НАТО 18 мая

Шведский премьер заявила, что членство в НАТО укрепит безопасность в Швеции, а также в регионе Балтийского моря. Магдалена Андерссон заверила, что факт подачи заявки на вступление в Альянс одновременно с Финляндией будет означать большой вклад в безопасность всей Северной Европы.

Наша общая заявка на вступление в НАТО – это сигнал о том, что мы едины ради будущего.

– добавила глава шведского правительства.

Кроме того, Андерссон отметила длительное общее историческое прошлое Швеции и Финляндии – страны, по ее словам, разделяют традиции, ценности и культуру.

В последние месяцы также стало ясно, что безопасность Швеции и Финляндии тесно связана, и во время кризиса, который создала незаконная война России, наше тесное сотрудничество имеет решающее значение,

– заметила политик.

Вместе с тем президент Финляндии Саули Ниинисте отметил, что мировая демократия с вступлением обеих стран в НАТО набирает обороты. Он заверил, что присутствие Швеции и Финляндии в Альянсе усилит скандинавский регион.

Сейчас мы видим, что Север Европы превращается в "замок" безопасности. Здесь царит не только демократия, благополучие и права человека, но и безопасность,

– подытожил Ниинисте.

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Встреча лидеров Швеции и Финляндии с Джо Байденом

В Белом доме сообщили, что накануне подачи Швеции и Финляндии заявок на вступление в НАТО лидеры этих стран прибудут с визитом в Вашингтон. Там они обсудят с президентом США Джо Байденом свое вступление в Североатлантический альянс.

К слову, Байден ранее выразил уверенность, что внутри Альянса все же удастся достичь консенсуса по поводу предстоящего вступления Швеции и Финляндии. Речь идет о заявлении президента Турции Реджепа Эрдогана, что его страна не поддержит заявку обеих стран.

Напомним, что для того, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО, все 30 существующих стран-членов Альянса должны на это согласиться.

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