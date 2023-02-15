Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Украину. Он заверил, что государство будет оказывать столько поддержки, сколько нужно.

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Когда приедут САУ

Кристерссон рассказал, что последний пакет оборонной помощи – это 51 боевая машина. По его словам, техника существенно отразится на боевой способности сил Украины.

Однако премьер не назвал точные даты поставки Archer Украине. Он пояснил, что есть практические вопросы, связанные с подготовкой.

Мы понимаем, что для Украины это (поставки САУ) не должно быть задолго,

– добавил премьер.

Чиновник напомнил, что поддержка Швеции за год увеличилась до 1 миллиарда 200 тысяч долларов. Премьер подчеркнул, Путин ошибается, если считает, что время на его стороне. Россия не сможет добиться успеха, поскольку ВСУ защищают свою свободу.

Характеристики Archer