Об этом сообщает посольство со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Анну Линде. Она отметила, что помощь также включает более 47 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

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Украинцы, в это трудное время Швеция вместе с вами,

– заявила министр иностранных дел Швеции.

Также в посольстве добавили, что выделяют дополнительные 9,5 миллионов евро гуманитарной помощи. А общая сумма поддержки составляет почти 131 миллион евро.

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