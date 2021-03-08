Швеция вновь стала самой благоприятной страной для построения карьеры. В частности – среди лидеров Организации экономического сотрудничества и развития.

Это показал ежегодный индекс так называемого "стеклянного потолка". Он оценивает внешние условия для женщин, которые работают.

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Кто еще среди лидеров

По итогам 2020 года, первые строчки заняли следующие страны:

Швеция;

Исландия;

Финляндия;

Норвегия.

В то же время последнее место имеет Южная Корея. Ее оценка – 25 из 100 баллов (это – ниже среднего уровня среди 37 стран ОЭСР).



Рейтинг самых благоприятных стран для построения бизнеса / Инфографика The Economist

Заметим! В среднем среди стран ОЭСР лишь одну из трех управленческих должностей занимают женщины.

Равенство между мужчинами и женщинами

Согласно соответствующим данным, ни одна из стран не имеет полного равенства между женщинами и мужчинами. Но в Швеции – самый маленький разрыв по привлечению к работе. Он достиг почти нуля (по результатам 2019 года).