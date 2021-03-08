Швеция в который раз стала самой благоприятной страной для карьеры женщин
Швеция вновь стала самой благоприятной страной для построения карьеры. В частности – среди лидеров Организации экономического сотрудничества и развития.
Источник:The Economist
Это показал ежегодный индекс так называемого "стеклянного потолка". Он оценивает внешние условия для женщин, которые работают.
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Кто еще среди лидеров
По итогам 2020 года, первые строчки заняли следующие страны:
- Швеция;
- Исландия;
- Финляндия;
- Норвегия.
В то же время последнее место имеет Южная Корея. Ее оценка – 25 из 100 баллов (это – ниже среднего уровня среди 37 стран ОЭСР).
Рейтинг самых благоприятных стран для построения бизнеса / Инфографика The Economist
Равенство между мужчинами и женщинами
Согласно соответствующим данным, ни одна из стран не имеет полного равенства между женщинами и мужчинами. Но в Швеции – самый маленький разрыв по привлечению к работе. Он достиг почти нуля (по результатам 2019 года).
Что такое "стеклянный потолок"?Glass ceiling index – это неформальный барьер, который влияет на производительность и развитие женщин во время построения карьеры. Он не связанным с их профессиональными качествами. Соответствующий индекс рассчитывают среди 29 стран ОЭСР.
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