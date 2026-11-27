Об этом 26 ноября сообщил шведский МИД в официальном заявлении.

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Почему Швеция вызвала российского посла?

Дипломатический протест касался нарушения воздушного пространства Польши, которое произошло 20 ноября. Тогда во время российской атаки на Украину три российские крылатые ракеты залетели на территорию Польши.

Кроме того, шведская сторона осудила подготовку убийства гражданина Украины и США на территории Дании. Датские власти 20 ноября заявили, что к подготовке покушения причастны российские спецслужбы.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что страна поддерживает союзников – Польшу и Данию.

Попытки России расколоть Европу и подорвать поддержку Украины не увенчаются успехом. Мы продолжаем поддерживать Украину, что является нашим главным приоритетом внешней политики– заявила она.

Это уже второй случай за неделю, когда шведский МИД вызывает российского посла для выражения протеста.

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Что известно о подготовке покушения на украинца в Дании?

21 ноября Дания объявила о высылке российского военного атташе после того, как ее Служба безопасности и разведки (PET) сообщила о предотвращении покушения на гражданина Украины и США.

По данным датских правоохранительных органов, убийство планировалось в сентябре 2026 года вблизи Копенгагена. Целью, как сообщали СМИ, был украинско-американский рэпер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Kyivstoner.

По оценке PET, операцию организовали российские спецслужбы, а выполнить ее должны были люди, связанные с запрещенной в Дании криминальной группировкой Loyal to Familia (LTF).

По делу двум подозреваемым предъявили обвинения в покушении на убийство и содействии деятельности иностранной разведки на территории Дании. При этом подозреваемые отрицают свою вину.

Посольство России в Копенгагене отвергло обвинения, заявив, что они не подкреплены доказательствами.