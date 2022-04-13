Также под санкции попали две дочери Путина Мария и Екатерина. В правительстве страны отметили, что санкционный список Швейцарии полностью соответствует списку ЕС.

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Швейцария фактически ввела пятый санкционный пакет ЕС против России со своей стороны, правда, лишь обошли пункт об автомобильном и морском транспорте из-за своего географического положения, в частности отсутствия выхода к морю.

Санкции вступают в силу сегодня, 13 апреля.

Напомним, что после начала войны России против Украины Швейцария нарушила свой более 200-летний нейтралитет и ввела санкции против России.

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