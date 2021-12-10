Такое решение Федеральный совет Швейцарии принял 10 декабря. Ранее отмечали, что деньги могут вернуться в Украину при одном условии – независимость антикоррупционных органов.

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Замороженные активы Януковича: что известно

В феврале 2014 года из-за ситуации в Украине Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Януковича и его окружения на сумму около 70 миллионов швейцарских франков. Это составляет свыше 69 миллионов долларов.

С тех пор в Украине продолжается уголовное расследование в отношении соответствующих лиц.

Украина хочет вернуть украденные деньги

Поскольку правоохранители расследуют ряд уголовных дел, Украина подала в Швейцарию несколько запросов о взаимной правовой помощи. Швейцария уже передала Украине многочисленные доказательства.

В октябре Швейцария получила положительный ответ от Украины относительно завершения судебных процедур, которые нужны для возврата активов. Однако в нашей стране еще не вынесли решения о незаконном происхождении активов. Поэтому и швейцарцы продлили срок заморозки.

Обратите внимание! Верховный Суд 6 декабря оставил без изменений приговор Януковичу по делу о государственной измене – 13 лет тюрьмы. Апелляцию адвокатов оставили без удовлетворения.

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