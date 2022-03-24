Старший чиновник Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвин Боллингер отметил, что в эту сумму включается ряд объектов недвижимости.

Важно Эстония, Латвия и Литва будут всесторонне помогать Украине в борьбе с российским оккупантом

До этого времени в SECO отказывались оценивать размеры активов, замороженных или потенциально подвергнутых санкциям, однако нейтральная страна начала принимать санкции Европейского Союза против России из-за ее вторжения в Украину.

"С поступлением новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС, которые также предполагает Швейцария, вполне вероятно, что эта цифра будет расти", – отметил Эрвин Боллингер.

Тем временем Renault все же останавливает все операции в России: больше в видео