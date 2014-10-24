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      Швеция прекратила поиски подводной лодки

      Финансовые рынки 647 Читати новину українською

      Вооруженные силы Швеции сообщают, что убедительные доказательств пребывания лодки в водах так и не были найдены. Поэтому Швеция прекратила поиски подводной лодки, которая проникла в воды Стокгольмского архипелага.

      По мнению представителей силового ведомства, субмарина покинула воды Швеции. Страну, которой она принадлежала, тоже не удалось установить.

      Теги: Швеция
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 24 октября 2014
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