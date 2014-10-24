Швеция прекратила поиски подводной лодки
Вооруженные силы Швеции сообщают, что убедительные доказательств пребывания лодки в водах так и не были найдены. Поэтому Швеция прекратила поиски подводной лодки, которая проникла в воды Стокгольмского архипелага.
По мнению представителей силового ведомства, субмарина покинула воды Швеции. Страну, которой она принадлежала, тоже не удалось установить.
Источник: Телеканал новостей "24"
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