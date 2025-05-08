Владимиру Путину было нужно показать силу на общероссийском уровне. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что в любых кризисных ситуациях Путин вызывает к себе Кадырова.

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Почему Си не встретили в аэропорту

Интересно, что могло произойти, чтобы Путин отдал предпочтение Кадырову, а не своему главному "союзнику". Возможно, причина во внутренних проблемах, ведь в течение двух дней перед 9 мая Россию атаковали дроны. Власти были вынуждены вводить специальный режим.

Из-за этого 60 тысяч пассажиров просто зависли в воздухе. Это унизительная ситуация, когда гостям пришлось лететь на парад через Азербайджан. Так было с президентом Сербии Александром Вучичем,

– рассказал политолог.

Интересно, что парад проигнорировал Ильхам Алиев – президент Азербайджана. Более того, очень подозрительно, что китайский лидер едет в Россию аж на 3 дня. Вероятно, для этого есть другая, более важная причина, например, закрытые переговоры.

Путин не чувствует себя комфортно. Это подтверждает даже встреча с Кадыровым. Он лишь пытается показать, что контролирует ситуацию. Делает это именно через переговоры с Кадыровым, потому что Чечня для России – подтверждение власти Путина.

К слову, глава Кремля все-таки встретился с Си Цзиньпином в Кремле. Они говорили о развитии сотрудничества. Диктатор якобы заявил, что войска КНР будут самым большим иностранным расчетом во время парада.