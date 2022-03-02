Сайт не смог одолеть атаки со стороны Украины. Люди продолжают борьбу на киберфронте.
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Сайт ФСБ просто отключили
Сайт ФСБ, по всей видимости, уже просто отключили. Они не смогли справится с вашими атаками,
– говорится в сообщении.
Каждому, кто воюет на киберфронте, невероятно благодарны.
Сайт ФСБ отключили / Фото из телеграма IT ARMY of Ukraine
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