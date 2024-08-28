Около 14:34 в Сумской области объявили тревогу. Уже через 15 минут в областном центре был слышен звук взрыва.

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Удар по Сумам

Воздушные силы в свою очередь предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Напомним, что Сумщина регулярно находится под российскими обстрелами. Пограничную территорию постоянно атакуют из артиллерии. В последние месяцы настоящим бедствием для региона стали управляемые авиационные бомбы.

Так, 25 августа оккупанты попали в многоквартиный дом, что повлекло к жертвам среди гражданского населения. Удар был нанесен по Свеской общине Шостикинского района. 2 человека погибли, 2 получили ранения.

В тот же день вечером враг повторно ударил частный сектор Сумской общины, тоже приведя ранения мирного населения. Тогда травмированы были 3 гражданских лица.