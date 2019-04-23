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      Сильный ветер и заморозки: в Украине объявили штормовое предупреждение

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      В Украине ухудшится погода
      В Украине ухудшится погода / Фото из открытых источников

      В Украине во вторник, 23 апреля, ожидается теплая и солнечно погода, однако в западных областях возможны мощные порывы ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, на всей территории страны возможны заморозки ночью.

      Синоптики уже объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

      Читайте также: Как действовать во время сильного ветра: основные правила

      Днем 23 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду
      – рассказали в Укргидрометцентре.

      В частности, шквалы ветра стоит ожидать жителям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областей.


      В западных областях будет бушевать шквальный ветер

      Кроме того, в большинстве областей страны ночью возможно похолодание и даже заморозки на поверхности почвы до -3 градусов.

      Вместе с тем, в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатья из-за оттепели возможен сход лавин. Синоптики отмечают, что снежный покров гор начинает таять, поэтому призывают туристов быть осторожными.

      Какая будет погода на Пасху в Украине?Погода на Пасхальные праздники приятно удивит украинцев – будет тепло и солнечно. Температура воздуха поднимется до +18+20 градусов тепла. Небольшие дожди возможны только вечером 28 апреля, но в отдельных областях. Однако, затяжного потепления ждать не стоит. Уже в первых числах мая придут дожди и резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до +12+14 градусов.

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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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