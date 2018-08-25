14:37
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Силовики РФ могут предать своих работодателей, – российский оппозиционер Гозман

393 Читати новину українською
Леонид Гозман
Леонид Гозман / Фото из открытых источников

Российского оппозиционного политика Леонида Гозмана задержали 25 августа в Москве за участие в акции по случаю 50-летия "Демонстрации семерых". Он отметил, что российские силовики задерживают активистов не по своим убеждениям, а из меркантильных соображений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: В России с плакатом Сенцова задержали активистку, которая является внучкой известной поэтессы

По его словам, он не видит у самих гвардейцев и их коллег из аналогичных ведомств ощущение моральной правоты, "чувство Дела, Миссии". Он отметил, что они работают для пенсии и "тянут лямку".

И свое начальство, и режим в целом они не любят и не уважают, легко переходят на ненормативную лексику, когда начинаешь с ними говорить о первых лицах государства. А к нам у них отношение странное – зачем вам это, спрашивают, все равно ведь ничего не изменишь? Они, конечно, любой приказ выполнят, и на куски разрежут, но без удовольствия – они нас не ненавидят. А значит, могут и предать своих работодателей,
– написал Гозман вскоре после освобождения из участка.

По его словам, задержанным грозит штраф, суд назначен на 19 сентября.

Напомним, российского оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного 25 августа в Москве, отвезли из отдела внутренних дел "Даниловского" в больницу. Подозревается, что у Навального произошел перелом мизинца левой руки.

Теги: Новости политики Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия
 3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук