Силовики РФ могут предать своих работодателей, – российский оппозиционер Гозман

Российского оппозиционного политика Леонида Гозмана задержали 25 августа в Москве за участие в акции по случаю 50-летия "Демонстрации семерых". Он отметил, что российские силовики задерживают активистов не по своим убеждениям, а из меркантильных соображений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, он не видит у самих гвардейцев и их коллег из аналогичных ведомств ощущение моральной правоты, "чувство Дела, Миссии". Он отметил, что они работают для пенсии и "тянут лямку".

И свое начальство, и режим в целом они не любят и не уважают, легко переходят на ненормативную лексику, когда начинаешь с ними говорить о первых лицах государства. А к нам у них отношение странное – зачем вам это, спрашивают, все равно ведь ничего не изменишь? Они, конечно, любой приказ выполнят, и на куски разрежут, но без удовольствия – они нас не ненавидят. А значит, могут и предать своих работодателей,

– написал Гозман вскоре после освобождения из участка.

По его словам, задержанным грозит штраф, суд назначен на 19 сентября.

Напомним, российского оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного 25 августа в Москве, отвезли из отдела внутренних дел "Даниловского" в больницу. Подозревается, что у Навального произошел перелом мизинца левой руки.