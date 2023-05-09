Об этом сообщил член президиума совета Федерации работодателей Украины, бизнесмен Александр Соколовский на своей фейсбук-странице.

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Силовые структуры усилили давление на украинский бизнес

Как пример беспредела, Соколовский приводит громкий случай возбуждения уголовного дела Бюро экономической безопасности (БЭБ) по сети кинотеатров Мультиплекс, которая, потеряв в результате полномасштабного вторжения треть своих кинотеатров, на короткое время воспользовалась законной отсрочкой погашения налогов.

И хотя компания, сумев продолжить деятельность, оперативно выплатила все налоги, уголовное дело остается открытым, изъяты уставные документы, сообщается в публикации.

"Видимо, не найдя в стране других преступников, БЭБ открывает по компании уголовное производство по статье "Уклонение от уплаты налогов. Те факты, что долга уже нет и то, что отсрочка уплаты этого налога была предоставлена нашими законодателями, следователей не смутили... Добавлю лишь, что на финансирование БЭБ, похоже на откровенную имитацию работы, в бюджете 2023 года заложено 503 миллиона гривен! Много это или мало, решайте сами, но считаю, что для ВСУ эти деньги были бы нужнее. Как и бойцы, умеющие хорошо воевать с кинотеатрами", – пишет Соколовский.

По словам автора, ситуация с Мультиплексом лишь часть негативной тенденции отношения к бизнесу, которая, казалось, утихла в начале российской агрессии.

Если все будем молчать, пока они по очереди нас чешутся, то дождемся, когда придут и за нами. И будут кошмарить за наши деньги. Хотя эти "верующие" реально не понимают, как сложно налогоплательщикам во время войны не только удержать компанию, сохранить людей, но и наполнять бюджет... Вопрос к БЭБ: вам что, реально во время войны нечего делать? Сколько "схематозников" вы уже победили? Сколько денег в бюджет вернули?",

– пишет Соколовский.

Соколовский заявляет, что в начале войны ситуация была другой, государство и бизнес помогали друг другу выжить.

В начале полномасштабной войны… предприниматели видели искреннее желание многих госструктур, включая силовые, идти навстречу налогоплательщикам, поддерживать нас и принимать оперативные решения, помогающие выживать… Но сейчас снова такое ощущение, что наверху вернулось привычное отношение к бизнесу как к дойной корове, задача которой доиться и желательно молча,

– сообщает бизнесмен.

Как сообщалось ранее, Мультиплекс показал фоторепортаж разрушенных кинотеатров, некоторые из них полностью разрушены или остались на временно оккупированных территориях.

Также ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что расследование БЭБ против Multiplex оказывает негативное влияние на инвестиции в Украину. А депутаты в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады заявили, что дело Multiplex проводится БЭБ без оснований для этого.