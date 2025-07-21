Количество уничтоженных оккупантов и вражеских объектов со временем точно дойдет до тысячи в день только благодаря работе группировки СБС. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что это серьезные показатели.

К теме СБС отчитались о результатах за июнь: поражен каждый четвертый враг, каждая пятая цель

Как уплотнить ПВО Украины?

Бровди уже начал создавать плотную систему ПВО. Он отвечает за ее уплотнение пока без дополнительной помощи извне. Именно фронтальную противовоздушную оборону нужно сделать лучше.

Для этого есть разные возможности, начиная от сеток вдоль линии фронта и заканчивая дронами-перехватчиками, которые вскоре зайдут в войска в больших количествах,

– сказал Роман Свитан.

Очень важно перехватывать российские дроны именно на фронте, не давать им возможности пересекать линию боевых действий. Бровди это хорошо понимает, поэтому системные изменения, которые он начал, ведут к тому, чтобы уплотнить фронтальную систему ПВО.

Важно, чтобы Силы беспилотных систем также имели зенитно-ракетные комплексы. Поэтому Воздушные силы нужно немного "оттянуть" от линии фронта на 50-километровую глубину. Ее стоит полностью отдать группировке СБС, чтобы они могли там создать "стену", которая будет достигать хотя бы 6 – 7 километров.

К слову, Силы беспилотных систем ВСУ поразили приоритетные цели в тылу врага. Говорится о ЗРК "Бук" и ЗРК "Стрела-10". Это произошло на границе Запорожской и Донецкой областей.