ВСУ разгромили важные базы российских дронов в Крыму и Мелитополе

Была проведена атака на склады, место запуска дронов, мобильную огневую группу и ремонтные подразделения. Об этом сообщает Генштаб.

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Что именно и где было поражено?

Место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА – район Гвардейского, оккупированный Крым.

Мобильная огневая группа – район Донцевки, Луганская область.

Склад БПЛА – район Мелитополя, Запорожская область.

Склад боеприпасов – район Новоазовска, Донецкая область.

Склад материально-технических средств – район Прогресса, Донецкая область.

Ремонтно-восстановительные подразделения – район Талаковки, Донецкая область, и район Нижней Дуванки, Луганская область.

Почему эти удары важны?

В Генштабе пояснили, что с пусковых площадок в Крыму россияне атакуют ударными дронами украинские города и гражданскую инфраструктуру. Уничтожение таких объектов и складов БПЛА снижает интенсивность этих атак.

Украинские военные подчеркнули, что работы по ключевым военным целям противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

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Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце октября украинские защитники в районе Мелитополя уничтожили узел связи и мастерскую по обслуживанию беспилотников армии России. Тогда же под огонь попали командные пункты и склады снабжения оккупантов в Донецкой и Луганской областях.