Всего для обеспечения надежного электропитания военных объектов и оборудования Метинвест передал защитникам Украины 273 генератора и зарядные станции. Воины получили солнечные панели и более 160 портативных зарядных устройств и аккумуляторов. Помощь защитникам осуществляется в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

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Наибольшую партию генераторов от Метинвеста получили воины Главного управления разведки и Государственной пограничной службы Украины. В то же время 100 зарядных станций EcoFlow разной мощности Метинвест доставил защитникам из третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Они будут заряжать радиостанции, роутеры и ретрансляторы, которые внутри этой же поставки передала компания.

Помощь городам

В городах присутствия системы резервного питания от Метинвеста устанавливается преимущественно на объектах критической инфраструктуры. А именно в котельных Покровска. Чтобы жители общества всегда были с теплом, в начале года компания приобрела пять современных дизельных генераторов общей стоимостью 5 миллионов гривен. Несмотря на большой спрос на энергетическое оборудование, которое во время войны стало оборудованием стратегического назначения, компания нашла зарубежных поставщиков и быстро решила эту проблему.

Метинвест передал на социальные объекты в городах присутствия 11 генераторов / Фото Метинвест

Ранее Метинвест также помог приобрести и установить мощные генераторы в больницах Мирнограда, Кривого Рога и Запорожья. Бесперебойное электропитание критически важных медицинских объектов является залогом сохранения жизни людей. А в Каменском компания приобрела генератор, чтобы обустроить "Пункт несокрушимости" на базе 35-й Государственной пожарно-спасательной части.

Также компания помогает с организацией доставки систем резервного питания, которые передают в Украину партнеры. К примеру, весной австрийская строительная компания Strabag предоставила партию мощных генераторов в пять украинских городов: Запорожье, Каменское, Покровск, Херсон и Николаев. Все вопросы логистики груза взяли на себя дипломаты и гуманитарный проект "Рятуємо Життя".