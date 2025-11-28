Три ЗРК за три дня: СБС сокрушили технику врага стоимостью 60 миллионов долларов
- Украинские оборонцы за три дня уничтожили три российские зенитные ракетные комплексы на сумму примерно 60 миллионов долларов.
- Уничтожение комплексов "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2" ослабляет российскую ПВО, открывая дополнительные возможности для украинских сил.
Украинские защитники за три дня уничтожили сразу три российских зенитных ракетных комплекса. Общие потери врага оцениваются в примерно 60 миллионов долларов.
Силы беспилотных систем ВС Украины сообщили, что операцию проводили во взаимодействии с еще несколькими подразделениями, пишет 24 Канал.
Что известно о поражении российских ЗРК?
Подразделения Сил обороны продолжают наносить болезненные удары по российской системе ПВО. Операторы FPV-дронов батальона Asgard, который входит в 412-й бригады Nemesis, во взаимодействии с ГУР МО и 12 ОЦСП попали сразу в три дорогостоящие зенитные комплексы врага.
Повреждены вражеские "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Известно, что именно эти системы являются основными элементами российской противовоздушной обороны на оперативно-тактическом уровне.
В СБС отмечают, что уничтожение таких комплексов существенно ослабляет вражескую ПВО и открывает дополнительные возможности для работы украинских сил как на передовой, так и в глубоком тылу противника.
Украинские силы крушат технику противника: смотрите видео
О каких еще потерях россиян нам известно?
За сутки 27 ноября украинские силы ликвидировали 1100 оккупантов, 7 танков, 21 артиллерийскую систему и еще около 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Генсек НАТО заявил, что Россия теряет около 20 тысяч солдат ежемесячно, а общее количество потерь за всю войну по меньшей мере миллион человек.
Украинские военные ликвидировали экспериментальный самолет России А-60 и А-100ЛЛ в Таганроге. Издание Defense Express сообщило, что этот удар, вероятно, похоронил многолетний проект России по программе самолетов ДРЛО.